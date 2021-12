La ministre du Tourisme s’engage à intégrer les restaurateurs touristiques dans les mesures d’urgence

A l’issue d’une réunion de travail tenue avec le groupement des associations régionales des restaurants touristiques, Fatim-Zahra Ammor s’est engagée à “intégrer les restaurants touristiques dans les mesures les plus adaptées parmi l’arsenal de mesures dont bénéficiera le secteur du tourisme”, indique un communiqué du ministère. Plusieurs de ces mesures seront opérationnalisées dans les plus brefs délais, précise la même source.

Lors de cette réunion de travail, les représentants du secteur ont fait part de la situation critique du secteur depuis la fermeture des frontières, fait savoir le communiqué, notant que Mme Ammor, de son côté, a réitéré “son engagement résolu” de soutenir les restaurateurs touristiques dans le contexte actuel. Aussi, un ensemble de mesures d’urgence ont été discutées, notamment sur les volets social, fiscal et bancaire.

“La ministre a conclu en encourageant les opérateurs à travailler dans une approche collaborative avec le ministère pour améliorer le cadre légal régissant les restaurants classés”, souligne le communiqué, notant que ce chantier permettra aux restaurateurs de mieux répondre aux nouvelles attentes des touristes nationaux et internationaux.

Le 21 décembre, le Groupement des associations régionales des restaurants touristiques du Maroc avait déploré, dans un communiqué, “être le seul secteur à avoir été écarte de toute mesure de soutien et d’accompagnement, et à n’avoir bénéficié d’aucune aide ni mesure de soutien, alors même qu’il a été en première ligne face aux effets dévastateurs de cette pandémie”.

Les professionnels du secteur demandaient ainsi “une réunion urgente” avec la ministre du Tourisme, afin de “clarifier une situation dangereuse par ses répercussions sociales, financières et humaines et qui porte atteinte à un secteur essentiel de l’activité touristique représentant plus de 1.000 établissements à travers le Royaume”.

(avec MAP)