Fatim-Zahra Ammor : “Il y a quelque chose dans notre produit touristique qui ne fonctionne pas”

Lorsqu’elle nous reçoit dans son grand bureau du 5e étage du ministère, Fatim-Zahra Ammor se départit rarement de son ineffaçable sourire. Mais la galerie de portraits en noir et blanc de tous les prédécesseurs au poste vient rappeler le sérieux du rôle de chaque locataire de ce pavé administratif aux portes de Mahaj Riad, à Rabat. Depuis son arrivée à la tête du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie solidaire en octobre, cette experte en grands événements internationaux et en accompagnement de capitaines d’industrie tente d’imprimer sa marque dans un contexte délicat.

Le Covid-19 a plongé le tourisme dans une crise longue et profonde. Ses recettes fluctuent au gré des restrictions imposées par la crise sanitaire et le moral des opérateurs est en berne. Au milieu de ce capharnaüm, elle doit…