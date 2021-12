Rencontre entre Ammor et les professionnels du tourisme : un premier pas vers la relance du secteur ?

Fatim-Zahra Ammor temporise après la salve de la Confédération nationale du Tourisme (CNT), qui a résumé avec minutie ses dix propositions pour la relance du tourisme au Maroc, dans un document diffusé le 15 décembre. Une semaine plus tard à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie solidaire a tenu “une réunion de travail” avec des membres de cette structure qui représente l’ensemble des professionnels du secteur dans le royaume. Après des consultations individuelles lancées dans la foulée de la nomination de la nouvelle ministre, cette réunion est la seconde rencontre élargie à tous les professionnels après une première début novembre. Autour de la table de discussions, Adel Fakir et Imad Barrakad, respectivement présidents de l’Office national marocain du Tourisme (ONMT) et de la Société marocaine des investissements touristiques (SMIT), auxquels se sont joints…

