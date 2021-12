Hatim Benjelloun : “En période de crise, le gouvernement ne devrait jamais rester muet face aux interrogations des citoyens”

TelQuel : Le démenti du ministère de la Santé concernant la réouverture des frontières du Maroc annoncée dans plusieurs médias (dont TelQuel) est le dernier exemple d’une communication gouvernementale souvent perçue comme confuse sur le Covid. Comment analysez-vous cette perception ?

Hatim Benjelloun : L’enjeu majeur est l’accès à la bonne information au bon moment. La gestion de crise a beaucoup muté ces dernières années, notamment à cause de l’“infoboulimie” dont nos sociétés sont victimes. L’arène informationnelle est confuse dans son ensemble et les rumeurs font leur loi. L’information est rapidement virale, non vérifiée, voire non vérifiable.

“Les relais d’information doivent triplement vérifier une information auprès des sources officielles autorisées avant de la diffuser” Hatim Benjelloun