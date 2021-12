Data centers : le Maroc peut-il devenir un champion continental du stockage des données ?

Si un mot s’est imposé avec force en marge de la parenthèse pandémique, c’est bien celui de “souveraineté”. Souveraineté en toute chose : énergétique, stratégique, économique, sanitaire. Le principe d’interdépendance qu’implique une mondialisation trop poussée a été battu en brèche au moment où, condamné au lockdown par la propagation du Covid-19, chaque pays a dû puiser dans ses ressources intérieures pour assurer la continuité de sa production et éviter ainsi les situations de pénurie. La data fait partie des périmètres concernés par la souveraineté.

Montée en puissance

Avec l’accélération de la digitalisation, jamais autant de données n’ont été générées. Médicales, militaires, industrielles… la production, la protection et le stockage des données s’imposent désormais comme des problématiques névralgiques. De plus en plus, soucieux de garder la main sur leur data, nombreux sont les pays qui développent leur propre infrastructure de stockage, préférant des solutions locales aux clouds étrangers.

C’est…