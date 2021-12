Comment Madrid se prépare à la réouverture des passages frontaliers de Sebta et Melilia

Le gouvernement de Pedro Sánchez “a créé une commission composée de représentants d’au moins six ministères pour se préparer à la future réouverture des frontières de Sebta et Melilia, une mesure pour laquelle aucune date n’est prévue pour le moment et qui dépend de la volonté du Maroc”, détaille le journal, ajoutant que “Madrid suppose que Rabat n’ouvrira pas sa frontière avant le second trimestre de 2022, mais doit commencer à exécuter une feuille de route — comprenant des changements commerciaux, socio-économiques et de contrôles frontaliers — pour le nouveau scénario qui sera très différent de celui d’avant la pandémie”.

D’après les sources gouvernementales consultées par El País, une commission interministérielle, rassemblant les départements de la présidence du gouvernement, de la politique territoriale, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, de la Santé ainsi que le Centro nacional de inteligencia (CNI, service de renseignement espagnol), a déjà tenu plusieurs réunions afin de définir les changements qui se produiront à la réouverture des passages frontaliers.

Nouveaux modèles de développement

“Une des certitudes est que la contrebande tolérée — appelée ‘commerce atypique’ — qui faisait transiter quelque 500 millions d’euros à Sebta et 1 milliard d’euros à Melilia, ne sera jamais de retour”, affirme-t-on. Résultat : environ 10.000 travailleurs transfrontaliers marocains, dont une majorité de femmes, qui passaient quotidiennement par les deux enclaves espagnoles, devront se trouver un autre gagne-pain.

Pour les sources d’El País, la fin de ce “commerce atypique” représente un revers économique notable, “mais aussi une opportunité”, puisqu’elle oblige les responsables à chercher de nouveaux modèles pour garantir le développement de Sebta et Melilia.

L’Exécutif mené par Sánchez prévoit ainsi d’installer des douanes commerciales au niveau des passages frontaliers vers les deux villes, permettant le trafic légal des produits manufacturés au Maroc et en Espagne.

Les interlocuteurs contactés par le quotidien madrilène concèdent néanmoins qu’il est “improbable” que Rabat accepte, “à court terme au moins”, la mise en place de ces douanes en raison de ses revendications territoriales.

Une frontière “intelligente”, plus “sûre”, mais moins fluide

La fin de la contrebande entre les deux enclaves et le Maroc pousse Sebta et Melilia à s’orienter désormais vers l’Europe, afin de profiter des avantages de leur régime fiscal, et du nouvel environnement créé par la révolution digitale pour attirer des entreprises de services et de haute technologie. “Les fonds européens Next Generation devraient aider à créer l’infrastructure nécessaire afin de mettre en marche ce modèle”, explique El País.

D’après nos confrères espagnols, “la tâche la plus urgente consiste à finaliser les œuvres de réparation et de mise à niveau de la clôture”. Cette “frontière intelligente” permettra aux autorités espagnoles de savoir réellement qui entre et sort par les passages frontaliers.

Ceux-ci seront désormais équipés de caméras de reconnaissance faciale, et devraient permettre le croisement des registres informatiques avec les contrôles d’identité au port et à l’aéroport, qui constituent une porte d’entrée vers l’espace Schengen. Cela suppose que les nouvelles frontières seront plus “sûres, mais moins fluides” qu’avant leur fermeture.