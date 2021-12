“The Power of the dog”, le western intimiste de Jane Campion

Après 12 ans d’absence dans les salles obscures, et un passage dans le monde de la série, Jane Campion fait son grand retour. La réalisatrice néo-zélandaise, qui n’a pas perdu une once de son talent de raconteuse d’histoires, sait tirer le meilleur des films en costumes. Cela lui a même valu, en 1993, une Palme d’or pour La leçon de piano, un drame bouleversant. Cette fois-ci, elle s’attaque au western. Un genre connu pour ses codes, ses décors imposants, ses personnages virils. Mais voilà que Campion détourne ces codes, et livre une histoire intimiste. Phil et George Burbank sont frères. Phil, l’aîné, incarné par Benedict Cumberbatch, est cruel, et n’hésite pas à user de son pouvoir pour intimider. George (Jesse Plemons) est sensible et doux. Ensemble, ils ont hérité du plus grand ranch de la vallée du Montana. Leur relation se brise quand George décide d’épouser Rose (Kirsten Dunst), une veuve de la région.

Ressentir la distance

The Power of the dog suit…