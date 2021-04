En l’absence de vols de rapatriement, les MRE entre frustration et ingéniosité pour retourner au pays

Alors que Français et Espagnols sont peu à peu rapatriés via des vols spéciaux autorisés, plusieurs Marocains résidant à l’étranger n’ont pas la possibilité de revenir au pays ou en repartir. Avec parfois certaines urgences familiales ou scolaires et situations complexes, certains s’accrochent à l’espoir d’organisation de vols spéciaux.