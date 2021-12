Mustapha Sehimi : “Le NMD n’est pas un menu fixe avec un plat du jour”

Dans une contribution publiée par la dernière livraison de TelQuel, l’économiste Mohamed Benmoussa, ancien membre de la commission dédiée au nouveau Modèle de développement, pose le problème du “choc de légitimités” entre le programme actuel du gouvernement Akhannouch et le NMD – c’est d’ailleurs sa troisième réaction médiatique… Il redoute ce qu’il appelle le risque de “déconstruction” du rapport de cette institution. Un débat de principe qui mérite que l’on s’y arrête. Et tout d’abord, cette interrogation : les deux légitimités auxquelles il fait référence sont-elles de même nature ? Fortement discutable. La première, celle de l’Exécutif, provient des urnes. C’est en effet un processus électoral qui a donné des résultats : les trois premiers partis (RNI, PAM, PI) ont décidé de former une majorité. Celle-ci est plus que confortable avec pas moins…

