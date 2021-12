Air Arabia prévoit des vols de rapatriement du Maroc vers la France, la Belgique, l’Espagne et la Suisse jusqu’au 6 décembre

Après Royal Air Maroc, la compagnie aérienne Air Arabia a également prévu un plan spécial de vols pour les MRE et touristes étrangers bloqués dans le royaume.

Programmé entre le 1er et le 6 décembre, ce plan concerne uniquement les vols du Maroc à destination de quatre pays européens : la France, la Belgique, l’Espagne et la Suisse. Ils sont par ailleurs soumis à une autorisation spéciale, selon la même source.

Nous informons notre chère clientèle que des vols de rapatriement au départ du Maroc vers l’Europe (sens unique et sous autorisation spéciale ) ont été mis en place entre le 1er et le 6 décembre 2021.Pour plus de détails, Visitez https://t.co/QYW1hybmaL

— Air Arabia (@airarabiagroup) December 1, 2021