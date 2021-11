Aux portes du Sahara, la Mauritanie renforce son dispositif de surveillance militaire

C’est Hanena Ould Sidi, le ministre mauritanien de la Défense, qui a dévoilé la plaque d’inauguration. En présence du Wali de Tiris Zemmour, du commandant de l’armée de l’air et du chef d’état-major adjoint, le ministre a inauguré, vendredi 26 novembre, un centre de commandement, de contrôle et d’informations à F’derick, située à la frontière nord de la Mauritanie avec le Maroc, indique un communiqué de l’armée mauritanienne.

Le texte annonce aussi l’installation de trois radars de surveillance à Zouerate, chef-lieu de la Wilaya de Tiris Zemmour. “Ces installations vitales, qui ont été construites conformément aux normes et technologies nécessaires, contribueront à augmenter les capacités et la précision du contrôle aérien et terrestre pour assurer les plus hauts niveaux de sécurité”, précise le communiqué.

L’annonce est loin d’être anodine. Depuis février dernier, l’état-major mauritanien indiquait vouloir sécuriser cette zone pour contrer les trafics transfrontaliers, mais aussi muscler son dispositif sécuritaire pour éviter qu’elle ne serve de point de passage à des groupes terroristes.

C’est aussi dans cette zone que l’armée mauritanienne avait effectué des manœuvres à la mi-mars après des allégations de scission de la région de Tiris Zemmour pour passer sous le giron du Polisario avec le soutien de l’Algérie.