Le Policy Center for the New South reconnu comme association d’utilité publique

Le Policy Center for the New South (PCNS), anciennement connu sous le nom de OCP Policy Center, a été reconnu “association d’utilité publique”, selon le bulletin officiel sorti le 18 novembre 2021.

Une décision qui permet également au think tank qui vise à enrichir la réflexion autour de questions économiques et de relations internationales de “disposer de biens et locaux nécessaires pour l’atteinte de ses objectifs, dont la valeur ne devra pas dépasser 30 millions de dirhams”, selon le même texte.

Il peut également organiser une activité d’utilité publique par an, sans accord préalable, à condition de notifier le secrétaire général du gouvernement, quinze jours à l’avance au plus tard.