"Le 134 SQUARE" poursuit sa lancée pour installer une offre urbanistique novatrice autour de l'immobilier haut standing

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les atouts du programme

Accessible directement depuis la route menant à Dar Bouazza, « Le 134 SQUARE » est situé en bord de mer et bénéficie d’un emplacement stratégique à la limite sud de la commune d’Anfa. Ce projet haut standing fermé et sécurisé donne accès à la plage, dispose de façades exceptionnelles et offre des vues imprenables sur la mer. En outre, « Le 134 SQUARE » propose aux acquéreurs diverses commodités destinées à améliorer la vie au quotidien.

De nouveaux jalons franchis

Les travaux avancent à une allure soutenue et continuent de dessiner le visage final de ce projet ambitieux. En effet, de nouveaux appartements témoins sont à présent ouverts aux visiteurs qui peuvent désormais prendre la pleine mesure de l’offre résidentielle du programme.

Toujours avec l’avancée rigoureuse des travaux, les gros œuvres sont bel et bien achevés et ouvrent ainsi le champ à la phase des travaux de finition, d’ores et déjà entamés.

Un avancement maîtrisé

Bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs, les étapes du projet avancent en phase avec l’agenda initialement établi, ce qui promet d’honorer la date de livraison contractuelle prévue pour Juin 2022.

Il est également à souligner que la phase de commercialisation du projet « Le 134 SQUARE » a commencé depuis 8 mois pour atteindre à ce jour 40% d’unités vendues sur l’ensemble du projet.