L’ANRT mobilise 5,4 millions de dirhams pour son enquête annuelle sur l’usage des TIC

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) cherche un prestataire pour la réalisation d’une enquête de collecte des indicateurs relatifs à l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) auprès des ménages et des individus. L’étude coûtera 5,4 millions de dirhams et sera étalée sur six mois, apprend-on de source officielle.

Par Omar Kabbadj