Chaabi Lil Iskane accélère son développement dans le résidentiel moyen standing à petit prix en lançant "Dyar Al Bahia" à Témara

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Dans le cadre de sa stratégie de la promotion de la mixité urbaine et l’encouragement de la première acquisition immobilière, Chaabi Lil Iskane propose à ses clients un projet résidentiel proche de la capitale qui témoigne de son savoir-faire dans la conduite de projets de standing aux coûts compétitifs.

Le projet se situe en plein cœur de Témara, sur avenue Lalla Meryem à quartier Al Massira II, une localisation idéale qui permettra aux futurs habitants de profiter d’une vie de quartier dynamique et d’une grande proximité de tous les équipements sociaux, de la mer et de la capitale.

La 1ére tranche du projet est composée de 158 appartements, de 3 à 4 pièces, d’une surface comprise entre 52 et 80m² et verront le jour au 1er trimestre 2024. Les prix de commercialisation sont situés entre 364.000 DH et 554.000 DH.