Taoufik Laâbi : “Le Maroc a pleinement assuré son indépendance vis-à-vis du gaz algérien”

Le 31 octobre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné le non-renouvellement du contrat du Gazoduc Maghreb-Europe (GME), qui alimente l’Espagne via le Maroc. Ce gaz assurait 10 % de la production électrique nationale. Quel impact a cette décision sur le royaume, et quelles sont les alternatives ? Décryptage avec Taoufik Laâbi, consultant en énergie et ancien directeur de la stratégie et de la planification à l’ONEE.

Par Soufiane Chahid