Made In Morocco : La Marocain Whyte affiche ses ambitions à l’international

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

En effet, et après avoir ancré sa position au Maroc et s’être imposé comme référence incontournable du segment médical par la qualité de ses produits et la diversité de ses références, couvrant plusieurs besoins simultanément, il était temps pour le Marocain d’étendre ses foyers de croissance au marché international, et se frotter à la rude concurrence mondiale. L’accès à ces marchés étant conditionné par des normes de qualité et de traçabilité qui diffèrent d’une zone à l’autre, Whyte a fait le choix, dès sa création, de mobiliser les investissements nécessaires afin de s’aligner sur l’ensemble des standards internationaux, que ce soit pour la qualité du tissu utilisé, sa résistance au lavage et à l’usure, la qualité de la broderie, la fonctionnalité des accoutrements et leur finition. Le résultat a été la fourniture du marché marocain en vêtements médicaux d’une qualité qui répond aux normes internationales les plus difficiles à satisfaire, et de s’ériger en leader sur ce segment.

Pour le management de Whyte, « l’évolution de nos activités à l’international est naturelle car la qualité de nos produits nous le permet. La demande mondiale a enregistré une hausse non négligeable depuis l’avènement de la crise pandémique Covid-19, et les besoins en accoutrement médical dans les différents centres hospitaliers a significativement grimpé. »

Par ailleurs, la défense du Made In Morocco est l’une des principales missions que Whyte a choisi d’assumer, en faisant la promotion des produits fabriqués localement aux meilleurs standards internationaux, et prouver continuellement que ces derniers n’ont rien à envier à leurs concurrents d’où qu’ils viennent dans le monde. A travers sa position et son ancrage national, Whyte entend ainsi porter l’étendard du Maroc dans tous ses points de présences à l’international.