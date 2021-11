Abdallah Laroui : Hassan II, le Maroc et moi

Dans Le Maroc et Hassan II, Abdallah Laroui le précise d’emblée : “N’ayant aucun secret à révéler, je n’ai pas de titre particulier à écrire un livre sur Hassan II.” Son “témoignage”, publié en 2005 et réédité en 2021 par Presses Inter Universitaires et le Centre culturel arabe, raconte ainsi Hassan II depuis son investiture en 1957 du titre de Prince héritier, jusqu’à son décès en 1999. Il analyse aussi celui qui n’avait plus qu’une seule ambition durant la seconde moitié de son règne : être un grand roi. Celui “qu’on a tendance soit à louer sans mesure, soit à vilipender sans retenue”. L’historien, lui, ne veut “ni le louer ni le dénigrer, mais le comprendre tout…

