Hassan II : ses coups de sang, ses coups de génie

Hassan II était une bête médiatique. Relire ses interventions, c’est un peu dresser une histoire du pays. Le défunt roi savait d’ailleurs vendre les bons côtés de sa patrie, et lui-même par ricochet, comme un 2 en 1 inévitable, avec le talent d’un commercial de Procter & Gamble qui lit les Pensées de Pascal avant de dormir. Archive : dossier réalisé par Hassan Hamdani et Karim Boukhari avec Ahmed Najim, paru dans TelQuel n°298, du 17 au 23 novembre 2007. En face de la presse occidentale (et française de préférence), Hassan II a toujours étalé son savoir et sa culture, usant d’une langue raffinée, charmeuse et veloutée. Le monarque s’amusait d’ailleurs à truffer ses interviews de références à des auteurs classiques français, citant aussi bien…