S’appuyant sur son expertise d’Investisseur et Opérateur immobilier indépendant et totalement intégré, Yamed Group ambitionne à travers ce partenariat de créer une plateforme régionale opérant dans le secteur de l’Hospitality, couvrant le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

Baptisée Valor Hospitality NWA (North & West Africa), cette JV à 50/50 s’appuiera d’une part sur l’expertise de Yamed Group dans les métiers de l’investissement, de la gestion d’actifs, de la maîtrise d’ouvrage déléguée et sur sa connaissance du marché marocain et régional, et d’autre part sur le savoir-faire de Valor Hospitality Partners, acteur international de l’Hospitality qui gère un portefeuille de plus de 80 actifs hôteliers en Amérique du Nord, en Grande Bretagne, en Afrique du Sud et en Asie.

Valor Hospitality Partners compte parmi les leaders mondiaux de l’asset management et la gestion opérationnelle d’hôtels sur l’ensemble de leur cycle de vie. Le groupe accompagne ses investisseurs et partenaires sur toute la chaîne de valeur de l’Hospitality, depuis la phase d’investissement (sélection du site, de la marque et du concept, financement et levée des fonds) jusqu’à la sortie, en passant par le développement, le positionnement ou le repositionnement, la rénovation d’actifs et leur management opérationnel.

Une marque de confiance envers le secteur touristique marocain

Valor Hospitality Partners vient appuyer son assise en Afrique à travers son partenariat stratégique avec Yamed Group au Maroc, l’une des principales destinations touristiques du continent, dont le secteur bénéficie d’une stratégie ambitieuse et qui offre un grand potentiel de croissance.

Cet investissement contracyclique, qui intervient en pleine crise du secteur touristique dans le monde suite à la pandémie de Covid-19, montre que les deux partenaires sont confiants à l’égard des fondamentaux de la destination Maroc et du grand potentiel qu’elle recèle. Ayant accueilli plus de 13 millions de touristes en 2019, le Maroc vise à devenir sur le moyen terme une destination touristique de premier plan, avec comme objectif affiché d’entrer dans le top 20 des destinations les plus visitées dans le monde.

Ce partenariat s’inscrit donc pleinement dans cette ambition portée par les pouvoirs publics et vise à apporter au marché marocain les meilleures pratiques du métier au niveau international.

Des services aux meilleurs standards internationaux

En effet, le secteur de l’hôtellerie connaît depuis quelques années l’émergence d’un nouveau business- model, le « third -party management », qui permet un alignement entre les intérêts des propriétaires d’hôtels et ceux des grandes enseignes internationales. Ce business-model, flexible et agile, permet d’allier l’expertise opérationnelle des sociétés de « third-party management » avec les avantages des marques internationales via un contrat de franchise et connaît à ce titre un grand succès auprès des propriétaires d’hôtels.

Valor Hospitality NWA offre ainsi une solution sur-mesure, créatrice de valeur pour les investisseurs hôteliers.

Cette expertise permettra également aux grandes enseignes hôtelières internationales d’avoir une alternative commercialement attractive à la structure traditionnelle de gestion directe, leur permettant un développement rapide dans de nouveaux territoires, à travers des accords de franchise, à la fois plus rapides à négocier et à conclure, et plus flexibles pour l’ensemble des parties.

Yamed Group et Valor Hospitality Partners portent de grandes ambitions pour leur JV, les deux partenaires ayant pour objectif de faire de Valor Hospitality NWA le leader de son marché au Maroc et dans la région.