Study in Europe : premier salon virtuel européen destiné aux étudiants et lycéens marocains

Cet article n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Organisé le 1er décembre dans le cadre du projet Study In Europe, le premier salon virtuel européen destiné aux étudiants et aux lycéens marocains, leur permettra de découvrir les opportunités d’études et de formation en Europe. Grâce à cette expérience, ils pourront échanger dans un environnement virtuel avec plus de 50 établissements et organisations d’enseignement supérieur représentant 14 pays européens.

Reconnue dans le domaine de l’innovation et de la recherche, l’Europe est aujourd’hui la première destination des étudiants internationaux. Elle offre en effet un large choix de programmes académiques ainsi que des formations d’excellence dans des infrastructures de grande qualité. Permettant d’obtenir des diplômes reconnus à l’international, avec des frais d’inscription modérés, des études en Europe peuvent constituer une opportunité pour les jeunes Marocains. De plus, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche européens proposent de nombreux services de soutien aux étudiants internationaux, notamment dans le contexte de la pandémie actuelle.

Durant ce salon, différents espaces virtuels seront à la disposition des étudiants, notamment :

– Un stand dédié à l’Union européenne où ils pourront interagir avec des représentants du Bureau national Erasmus+ pour le Maroc.

– Un auditorium virtuel où ils pourront visionner à la demande de courtes vidéos sur les différents systèmes d’enseignement supérieur européen des pays participants.

– Des halls d’exposition avec les stands virtuels des exposants participants où ils pourront notamment télécharger des brochures et autres ressources documentaires.

– Un chat sur chacun des stands, pour échanger en direct avec des conseillers, de 11 h à 13 h et de 15 h à 17 h CET.

Les jeunes Marocains intéressés ainsi que leurs parents peuvent s’inscrire dès aujourd’hui sur le site https://www.studyineurope-na.com/.

À propos du projet Study In Europe :

Financé par l’Union européenne, le Projet “Enhancing the attractiveness of European Higher Education in the world : Study in Europe” a pour objectif d’accroître la visibilité de l’Europe comme destination d’études auprès des étudiants des pays non européens. Le projet comporte entre autres l’organisation d’une série de salons européens dans de nombreux pays, la gestion du portail d’information “Study in Europe”, l’animation d’une campagne de communication intégrée, et l’organisation d’activités de réseautage et d’échanges de bonnes pratiques pour les agences de promotion européennes.