M TALENT, un concours artistique à M AVENUE

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

M Talent : un cocon de créativité

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

C’est en plein cœur de M Avenue que seize jeunes artistes venant de plusieurs régions du Royaume et ayant différents parcours artistiques et formations académiques exposent leurs créations sous un format imposant (2m x 2m). Il est à souligner que ces œuvres ont été réalisées lors d’une retraite de dix jours au sein de la résidence d’artistes Al Maqam à Tahanaout (30 km de Marrakech) où les jeunes talents ont rivalisé de créativité et ont pu se concentrer pour délivrer leur vision du thème « Marrakech et les Marrakchis ».

Un apprentissage pour les jeunes talents

Quatre grands artistes peintres marocains d’origine Marrakchie ont été désignés pour encadrer les seize jeunes talents durant leur résidence. Les artistes peintres Mohamed Mourabiti, Noureddine Chater, le peintre et écrivain de renom Mahi Binebine et l’artiste calligraphe Noureddine Daïfallah ont pu prodiguer leurs précieux conseils aux jeunes talents en partageant avec eux le fruit de leur expérience.

Pendant 8 semaines, une série d’émissions sera diffusée sur le site www.m-avenue.ma où le public pourra suivre les aventures artistiques des talents en herbe. Vous pouvez d’ores et déjà visionner le premier prime sur : https://www.youtube.com/watch? v=ODgANPlQqFc

Le public comme grand jury

Pour déterminer le travail artistique gagnant, les spectateurs auront leur mot à dire et sont donc invités à voter en ligne pour l’œuvre qui les aura le plus conquis.

Il leur suffira de se rendre sur le site www.m-avenue.ma et de visiter la section M Talent pour découvrir les œuvres et choisir sa préférée !

L’œuvre qui récoltera le plus de votes remportera le concours. L’heureux lauréat recevra un prix et bénéficiera d’un espace d’exposition au sein même de M Avenue.

Le public n’est pas en reste puisque chaque votant aura la chance de gagner un lot exceptionnel : 48 heures d’expériences à M Avenue. Une raison de plus de voter sur la section M Talent du site www.m-avenue.ma !

M Avenue, là où le talent prend vie

La vocation culturelle de M Avenue, qui compte renouveler chaque année son événement avec toujours plus d’ambition, s’exprime déjà clairement dans le slogan qu’elle a choisi comme devise : Là où le talent prend vie.

Un slogan qui, en offrant l’occasion aux nouveaux talents de mieux se faire connaître sur la scène artistique nationale et internationale, tend également à faire rayonner la ville ocre et sa nouvelle avenue lifestyle.