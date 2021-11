Maroc-Israël : après les vols directs, vers une exemption de visas ?

Membre du Parti travailliste israélien, Meir Masri souhaite faire aboutir à la Knesset une initiative parlementaire qui doit conduire à une exemption de visas entre les ressortissants du Maroc et d’Israël. Après les lignes aériennes ouvertes entre les deux pays, ce serait un pas de plus dans la normalisation entre le royaume et l’État hébreu.