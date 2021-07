Les premier vols directs reliant Tel-Aviv à Marrakech décolleront ce dimanche

La nouvelle n’a pas fait grand bruit mais Samir Berrakhla, directeur du Pôle navigation aérienne de l’Office national des aéroports du Maroc a confirmé l’information à Telquel. Les premiers avions, qui partiront de Tel-Aviv, se poseront à Marrakech « ce dimanche« . « Deux vols sont concernés par cette opération », ajoute un consultant, expert en image touristique à Marrakech, auprès de notre rédaction.

תתחילו לארוז!

מבצע קיץ מיוחד ל- 3 ימים בלבד

תתחילו לארוז!

מבצע קיץ מיוחד ל- 3 ימים בלבד

על טיסות ישירות למרוקו https://t.co/m7luHGG3Ia pic.twitter.com/IQqWBa7lF9

— EL AL אל על (@EL_AL_ISRAEL) July 19, 2021

Le premier vol, opéré par la compagnie Israir Airlines, arrivera à 12 heures 55. Le deuxième, un Boeing 787-9 Dreamliner de la compagnie El Al Israel Airlines, décollera à 11h20 de la capitale israélienne (heure locale) pour arriver à 15h30 à Marrakech (heure marocaine), avec un temps de vol de 6 heures et 10 minutes. Au total, ce sont 350 passagers qui atterriront dans la capitale touristique du Maroc.

Le billet en classe économique est affiché à 250$ et 870$ pour la classe business chez El Al Israel Airlines. Selon le calendrier de la compagnie, la liaison Tel-Aviv-Marrakech sera opérée une fois par semaine jusqu’au début du mois d’octobre, où elle passera à une fréquence de deux fois par semaine. Une liaison Tel-Aviv-Casablanca est également au programme, à partir du mois de septembre.

Du côté de la compagnie Israir Airlines, il faut compter 210$ le billet. D’après le site de la compagnie, le prochain vol reliant Tel-Aviv à Marrakech n’est prévu que le 18 août prochain. Les vols pour Casablanca ne sont pas encore affichés.

Dattes et tapis rouge

À l’arrivée, les premiers passagers de cette liaison directe seront accueillis en grande pompe par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), en collaboration avec l’ONDA et le CRT Marrakech, ajoute notre source. Au programme : dattes et lait, thé, gâteaux marocains, fleurs, tapis rouge et dekka merrakchiya. « Une soirée sera également organisée le 25 juillet à 20 heures en l’honneur des représentants des deux compagnies aériennes, accompagnés de représentants des professionnels du secteur touristique de la région, travaillant sur le marché israélien et des représentants de la communauté juive de Marrakech« , précise notre source.

« Pour nous, c’est une excellente nouvelle. Sachez que la région, avec ses sept provinces, abrite de multiples lieux de pèlerinages pour les personnes de confession hébraïque. Le meilleur est devant nous« , conclut le consultant, expert en image touristique à Marrakech.

Le lancement des vols directs entre Israël et le Maroc sera accompagné par la visite de Yair Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, « dans le cadre du renouvellement complet des relations diplomatiques » entre les deux pays.