Le Maroc et Israël signent un accord pour des vols directs entre les deux pays

Marché conclu. Le Maroc et Israël ont récemment signé un accord pour effectuer des vols directs entre les deux pays, a annoncé le ministère des Affaires étrangères israélien dans un bref communiqué publié jeudi 21 janvier sur Facebook.

“Israël et le Maroc ont signé il y a peu de temps le premier accord pour opérer des vols directs entre les deux pays. Le voyage ne prendra que cinq heures”, peut-on lire dans ce communiqué.

“L’accord permettra des vols directs entre Israël et tous les aéroports internationaux du Maroc, sans restrictions sur le nombre de compagnies et la taille des vols par semaine. L’accord permettra également 10 vols de fret hebdomadaires directs vers chaque pays”, souligne la même source.

Maroc-Israël : les liaisons aériennes régulières vont s’établir d’ici 2 à 3 mois

Aucune date de lancement effectif de ces vols n’a cependant été annoncée pour le moment. Le 24 décembre, deux jours après l’inauguration du premier vol commercial entre Tel-Aviv et Casablanca pour acter le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, la ministre du Tourisme et du Transport aérien Nadia Fettah Alaoui avait annoncé que les liaisons aériennes régulières entre le Maroc et Israël devaient s’établir “d’ici deux à trois mois”.