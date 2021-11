Yamed Capital devient Yamed Group et se lance dans deux nouveaux métiers

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Après avoir bâti une solide réputation dans l’industrie de la gestion d’actifs et de la promotion immobilière, avec un volume d’investissement sous gestion avoisinant les 10 milliards de dirhams, Yamed Group entend rationaliser son organisation et la rendre plus agile et plus lisible à l’égard de ses clients et partenaires.

La nouvelle organisation vient ainsi renforcer l’autonomie des différentes lignes de métiers établies, tout en intégrantpar la même occasion de nouveaux métiers que le groupe lance aujourd’hui pour couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur de son industrie : la gestion hôtelière (Hospitality) et l’Administration de Biens (activités de syndic et de gestion locative), tous deux en partenariat avec deux références mondiales dans chacun de ces métiers.

La nouvelle organisation du groupe repose désormais sur quatre pôles métiers distincts mais complémentaires :

L’Investment Management : activité de gestion d’actifs, qu’elle soit exercée (i) en direct (activité historique du Groupe) pour compte propre et pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels marocains et européens de premier rang ou (ii) en joint-venture, à travers Nema Capital, société de gestion d’OPCI détenue à 50/50 avec le groupe Société Générale.

La promotion immobilière, organisée autour de Yamed Promotion, qui vient fédérer l’ensemble des équipes de direction de programme, de développement et de commercialisation des projets réalisés par le groupe sous ses marques propres (Yamed Promotion, Yamelki).

Une plateforme de services, articulée autour de deux pôles :

Un pôle « Design & Construction Services » qui associe une équipe d’architecture et de design, une équipe d’ingénieurs spécialistes du Project Management (Maîtrise d’Ouvrage Déléguée) et une activité de Contractant Général (contrats clés en main)

Un pôle « Sales & Property Management Services » dédié aux activités de commercialisation

d’actifs pour compte de tiers, de syndic et de gestion locative

L’Hospitality, pôle métier dédié à la gestion hôtelière et aux activités de Food & Beverage.

A travers cette nouvelle organisation, Yamed Group confirme sa volonté de renforcer son modèle économique d’Investisseur Opérateur Intégré et Indépendant en y associant de nouvelles plateformes métiers qui seront au service de stratégies d’investissement alternatives avec pour objectif la création de valeur sur le long terme pour le groupe et ses partenaires marocains et internationaux.