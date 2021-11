inwi reçoit le prix «Entreprise Citoyenne» du Global Women Summit 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette distinction vient une nouvelle fois reconnaître et consolider les efforts de l’opérateur pour soutenir l’inclusion numérique au Maroc. Elle rappelle l’engagement de l’opérateur pour la généralisation de la couverture réseau, mais aussi le renforcement et la modernisation de ses infrastructures, dans le but d’offrir des solutions très haut débit, une grande qualité de service et une meilleure expérience client aux utilisateurs.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Cette distinction coïncide également avec la célébration des 10 ans de l’initiative « Dir iddik » de inwi, référence dans le domaine de l’entreprenariat social au Maroc. L’occasion pour l’opérateur de franchir une nouvelle étape dans la promotion de l’inclusion numérique du pays, notamment à travers le lancement de l’opération « classes connectées » pour l’inclusion numérique des écoles dans le monde rural.

La deuxième édition du Global Women Summit a été organisée par la Fondation Startup Grow, sous la présidence d’honneur de SAR la Princesse Lalla Meryem. Cet événement, organisé autour de la thématique « En marche vers une Afrique résiliente », a regroupé plus de 200 participants, décideurs, experts et acteurs nationaux et internationaux.

Plusieurs thématiques ont pu être traitées tout au long des trois jours qu’a duré ce forum qui se positionne, d’ores et déjà, comme un véritable espace de réflexion pour encourager l’entreprenariat en Afrique, mais aussi pour l’inclusion économique des femmes dans le continent.