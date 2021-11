Fado Festival Maroc – 4ème édition Le 10, 12 et 13 novembre, à Rabat et à Casablanca Sous le thème « Lisbonne et le Fado » : Musique, cinéma et une conférence constituent le programme du Fado Festival Maroc 2021

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Promu par une initiative portugaise privée, Fado Festival est un événement itinérant qui a lieu chaque année, depuis 11 ans, dans 16 villes ; en Europe, en Amérique Latine, en Afrique et en Asie. Le festival et ses artistes contribuent pleinement à la diffusion de la culture portugaise dans les quatre coins du Monde.

Pour sa 4ème édition au Maroc, Fado Festival aura pour thématique « Lisbonne et le Fado ».

Lisbonne, épicentre et source inépuisable pour les artistes, rassemble des figures de renommée internationale, et le Fado, patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, devenu désormais une chanson universelle.

Fado et Lisbonne sont intrinsèquement liés, depuis la naissance du genre et à ce jour, Lisbonne continue d’inspirer sans cesse des thèmes que le Fado continue de célébrer à son tour.

Au programme de cette édition, Fado Festival présentera de grandes voix du Fado : Sara Correia, qui se produira à Rabat le mercredi 10 et à Casablanca le vendredi 12 novembre ; ainsi que le chanteur Buba Espinho, la jeune chanteuse Maura Airez, qui seront rejoint par la chanteuse marocaine Ferdaous, et qui présenteront un concert inédit le samedi 13 novembre.

Sara Correia, viendra présenter son dernier opus – « do Coração », un album produit par Diogo Clemente et qui lui a valu une nomination aux Grammys latins du meilleur album de musique roots en portugais. Sara chante l’amour, la tristesse, le désir, la joie et la ville de Lisbonne. Toutes ces histoires sont chantées et racontées avec sincérité et avec une âme « fadiste » qui caractérise le chant de Sara.

Quant à Buba Espinho, il a quitté son Beja natal pour Lisbonne, en passant par les maisons de fado les plus emblématiques de la ville, de Faia à la Casa de Linhares, du Clube de Fado à Adega Machado aux principales scènes nationales, avec des performances exceptionnelles au NOS Alive Festival, au Coliseu de Lisbonne, Coliseu do Porto, Casa da Música, CCB, Ovibeja, et bien d’autres. Son talent dépasse les frontières portugaises : Buba poursuit une carrière qui devrait également connaître un succès international, passant déjà par des pays comme l’Angleterre, le Timor, le Canada, l’Espagne, l’Autriche, la Suisse, la France…

En 2020, il offre son premier album studio en mettant à l’honneur l’héritage de générations entières de musique portugaise armé de courage et avec la détermination de prendre des risques et d’innover.

Maura Airez, chanteuse de 22 ans, a commencé sa carrière à seulement 15 ans. C’est son grand-père, né et ayant grandi dans le quartier de Mouraria qui lui a inculqué le goût du fado et d’autres genres musicaux dès son plus jeune âge. En 2016, elle fut considérée comme la plus grande révélation du fado avec une représentation sur la scène principale du Festival Caixa Alfama. Depuis lors, se produisant pratiquement tous les jours dans la maison de fado la plus prestigieuse de Lisbonne O Faia, elle a participé à divers festivals. En 2018, elle donne son premier spectacle solo dans le petit auditorium du CCB. En 2021, elle sort son premier album sous le nom de « 21MAURA ».

La chanteuse marocaine Ferdaous rejoint également Fado Festival pour présenter un projet inédit, celui de revisiter les classiques du Fado. Artiste aux multiples facettes, l’émotion est l’élément principal qui domine la musique de Ferdaous. Egalement auteur et compositrice, native de Meknès, elle brasse les influences de la chanson classique arabe en lui apportant renouveau et modernité.

En plus de ces concerts, et dans le but de mettre en avant les multiples facettes du Fado et de la culture portugaise, le festival organisera également deux activités gratuites ; Une projection du film documentaire « Lisbon Story », du réalisateur germano-portugais Wim Wenders ; ainsi qu’une conférence sous le thème « Lisbonne, le berceau du Fado », qui sera animée par l’auteur, poête et parolier Tiago Torres da Silva.

PROGRAMME

MERCREDI 10 NOVEMBRE – Théâtre National Mohammed V – Rabat

20H00 – Concert de “Sara Correia”

Sara Correia- Voix

Ângelo Freire- Guitare Portugaise | Diogo Clemente- Guitare | Frederico Gato – Basse

VENDREDI 12 NOVEMBRE – Studio des Arts Vivants – Casablanca

18H30 – “ Lisbon Story ” – Film documentaire de Wim Wenders

20H00 – Concert de “Sara Correia”

Sara Correia- Voix

Ângelo Freire- Guitare Portugaise

Diogo Clemente- Guitare

Frederico Gato – Basse

SAMEDI 13 NOVEMBRE – Studio des Arts Vivants – Casablanca

19H00 – “ Lisbonne, le berceau du Fado ”, conférence par Tiago Torres da Silva.

20H00 – 3 concerts de :

“Buba Espinho” – Portugal

“Maura Airez”- Portugal

“Ferdaous” – Maroc