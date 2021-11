Rabat : encore du rififi autour de la maire Asmaa Rhlalou

Au Conseil de Rabat, le groupe du Parti de la justice et du développement (PJD) et celui de l’Alliance de la fédération de gauche (AFG, anciennement FGD) travaillent déjà à la chute de la maire du Rassemblement national des indépendants (RNI) nouvellement élue, Asmaa Rhlalou. Les deux alliés de circonstance ont adressé, le 5 novembre, une lettre au wali de Rabat, Mohamed Yaacoubi. Dans leur missive, ils demandent d’enclencher la procédure de révocation de la maire. C’est l’une des attributions du wali en vertu de la loi organique relative aux communes. Rangés dans l’opposition, les coordinateurs des deux groupes, Lahcen Amrani (PJD) et Omar El Hyani (AFG) accusent Asmaa Rhlalou d’avoir “violé” la même loi en chargeant son conjoint, Me Saad Benmbarek (également vice-président RNI…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail