Après le succès remarquable de la 6e édition, le Digital Brunch est de retour avec la 7e édition.  Digital Brunch -Tendances digitales 2022  

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Suite au succès remarquable de la 6ème édition, qui a rassemblé plus de 5000 participants et 7 speakers pionniers de l’écosystème Gaming, Esports & Marketing, le Digital Brunch revient pour une nouvelle édition. Celle-ci vise à créer une plateforme d’échange entre les experts nationaux et internationaux autour du futur de l’industrie de la publicité digitale.

Cette édition verra la participation des professionnels du secteur, et d’éminents experts nationaux et internationaux tels que : Georges Mohammed-Chérif, le CEO de l’agence BUZZMAN. Il est l’un des Directeurs de Création les plus influents dans le monde. Fernando Angulo, le responsable des études de marché et le conférencier international chez Semrush. Tarik Guisser qui représente Publicis Montréal, où il occupe le poste de Chef de la marque. Jules Roux, actuellement en charge du développement des ventes chez Facelift pour le marché Europe du Sud. Radouane Yahia est aujourd’hui Senior Business Director chez Teads MENA, une plateforme média globale. Jawad Khan et Amine Raihani représentent TikTok. Jawad est un évangéliste du marketing à la performance qui développe les solutions TikTok Ads en Égypte, au Maroc, en Turquie et en Afrique du Sud. Amine Raihani gère aujourd’hui les partenariats commerciaux au Maroc et en Égypte…

Depuis la création des Digital Brunch en 2018, six éditions ont été organisées totalisant plus de 20000 inscriptions, plus de 37 intervenants de haut niveau et plus de 34 conférences et workshops.

Hassan Rouissi, fondateur du groupe TNC-thenext.click et organisateur des Digital Brunchs, annonce à cette occasion : « Aujourd’hui, les Digital Brunchs se sont instaurés comme un événement majeur dans le marketing et la communication au Maroc, au Moyen Orient et en Afrique. Notre ambition est de pouvoir développer ce concept en une plateforme de contenus nationale et régionale. Nous sommes ravis de voir qu’aujourd’hui, le Digital Brunch s’ouvre sur d’autres régions et s’exporte de manière à attirer des intervenants et experts d’envergure. Notre ambition est de continuer sur cette lancée.”