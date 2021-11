Gaz naturel, énergies renouvelables, stockage : les grands chantiers de Leila Benali

De retour de la COP26 à Glasgow, en Écosse, la ministre de la Transition écologique et du Développement durable a effectué son premier passage au Parlement ce 8 novembre. Leila Benali a ainsi répondu aux questions orales de la Chambre des représentants, puis a enchaîné avec la présentation du budget de son département devant la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement. Leila Benali a confirmé les ambitions du royaume de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 52 % en 2030. Pour y arriver, la ministre a détaillé un ensemble de projets en cours de développement dans le solaire et l’éolien, mais aussi des énergies renouvelables moins conventionnelles comme l’exploitation des courants marins avec des hydroliennes, et…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail