Nouveau Citroën C3 Aircross est le SUV idéal pour la ville et les loisirs

« C3 Aircross exprime encore aujourd’hui toute sa modernité et son originalité avec une vraie attitude de SUV, une habitabilité et une modularité sans équivalent et des technologies qui facilitent le quotidien. Nous avons souhaité capitaliser sur ces points forts et l’amener vers plus de maturité dans l’expression de son design et plus de confort à bord. Le résultat est très perceptible ! Son visage change radicalement avec une face avant beaucoup plus anguleuse et affirmée, la nouvelle confection des sièges renforce l’expérience de bien-être à bord du véhicule. Nouveau C3 Aircross coche toutes les cases d’un SUV « by Citroën » et possède tous les atouts pour poursuivre le succès commercial. »

Vincent Cobée, Directeur Général Citroën

Ecoulé à près de 330 000 exemplaires depuis son lancement fin 2017, C3 Aircross poursuit son offensive sur un segment très concurrentiel. Les clients ont tout de suite plébiscité son design affirmé, attachant et ultra personnalisable, son habitabilité et sa modularité hors pair. Ils jettent majoritairement leur dévolu sur les versions les plus haut de gamme, un signe fort de son pouvoir d’attraction. Offrant une grande polyvalence d’usage avec son gabarit extérieur compact et son espace à bord généreux, c’est le véhicule idéal des actifs en attente de toujours plus de confort et de modularité, tout en conservant la maniabilité et l’agilité pour un usage quotidien. SUV C3 Aircross se renouvelle en affichant un caractère encore plus distinctif, présentant plus de statut et de modernité, tout en renforçant le confort à bord, la sérénité et la polyvalence d’usage.

01. UN STYLE PLUS AFFIRMÉ, UNE PERSONNALISATION ACCRUE

Face à des silhouettes de plus en plus basses et de plus en plus proches des berlines, C3 Aircross affirme son caractère SUV en proposant une silhouette volumique illustrant l’espace à bord, et une posture dominant la route grâce à une garde au sol surélevée et de grandes roues. Il accentue sa différence par ses protections de bas de caisse, de passage de roues, ses sabots à l’avant et à l’arrière, et ses barres de toit qui signent graphiquement des modelés pleins et généreux. Si à son lancement C3 Aircross exprimait la bienveillance et la fraîcheur dans son design et sa personnalisation, Nouveau C3 Aircross atteint aujourd’hui l’âge de raison. Tout en gardant son originalité et cet état d’esprit, il change son attitude ludique pour monter en gamme et mettre en avant un caractère plus affirmé, plus mature, plus haut de gamme également, correspondant aux attentes du marché.

UNE FACE AVANT PLUS EXPRESSIVE

Nouveau C3 Aircross affirme son design avec une face avant entièrement revue pour davantage de caractère et de statut. Inspirée du concept car CXPERIENCE, et inaugurée par Nouvelle C3 en 2020, il s’agit de la nouvelle signature de Citroën en 2021 : une identité affirmée, marquée et unique.

Cette nouvelle face avant est visible dès le premier coup d’œil, notamment grâce à une nouvelle signature de feux avant. Les doubles chevrons chromés évoluent en s’élargissant en direction des projecteurs à LED, dans l’esprit de Nouvelle C3 ou Nouvelle C4, mais dans une interprétation plus musclée. Les projecteurs à LED apportent encore plus de clarté et de sécurité, favorisant un sentiment de protection sur la route. C3 Aircross dispose également d’une nouvelle grille avec un motif géométrique inédit et le nouveau sabot gris argent, intégrant des inserts colorés, renforce sa robustesse.

Cette nouvelle face avant propose plus de structure en relevant la perception de hauteur du capot. Plus moderne, elle rend C3 Aircross encore plus expressif et robuste.

Bien campé sur ses roues avec un capot haut et horizontal, des volumes généreux et des protections à 360° faisant écho aux vitrages continus tout autour de la carrosserie, Nouveau C3 Aircross présente une allure affirmée qui le distingue immédiatement dans le segment B-SUV.

UNE PERSONNALISATION QUI MONTE EN GAMME

Nouveau C3 Aircross fait évoluer son programme de personnalisation, afin de satisfaire et valoriser chacun de ses clients avec un SUV unique, à leur image, distinctif et distingué.

A l’extérieur, la personnalisation monte en gamme avec jusqu’à 70 combinaisons possibles qui reposent sur :

7 teintes extérieures, dont 3 nouvelles, avec le Kaki Grey, le Voltaic Blue et le Blanc Banquise.

C3 Aircross propose de nouvelles jantes au dessin encore plus graphique et dynamique en 16’’’, disponible en finition diamantée pour offrir un look plus raffiné.

La montée en gamme de la personnalisation continue à l’intérieur avec une offre de 2 ambiances différentes, chacune ayant sa propre identité pour répondre aux attentes et aux envies de chacun :

L’ambiance série, épurée et sobre, propose un garnissage de sièges gris associé à un décor de planche de bord gris texturé.

L’ambiance Metropolitan Graphite, cossue et trendy, mêle un tissu effet cuir graphite à un tissu gris chiné, associés à une bande transversale en haut des dossiers d’aspect bois clair texturé et un bandeau de planche de bord en textile chiné gris.

Le raffinement de l’ambiance Metropolitan Graphite est souligné par la nouvelle surpiqûre caractéristique de Citroën, unique sur le marché, qui se traduit par une série de chevrons stylisés. Cette surpiqûre a été inaugurée sur Nouvelle C4

02. UNE VIE ACTIVE EN TOUTE SÉRÉNITÉ LES SIÈGES ADVANCED COMFORT POUR SE SENTIR BIEN

Nouveau C3 Aircross permet à ses clients de se sentir au volant « comme à la maison », en renforçant encore plus le bien-être à bord au travers de son programme Citroën Advanced Comfort® .

Outre ses suspensions dont les réglages distillent une douceur de conduite incomparable sur le segment, C3 Aircross offre davantage de confort de roulage grâce à ses nouveaux sièges Advanced Comfort, inaugurés par C4 Cactus et C5 Aircross. Disponibles sur l’ambiance Metropolitan Graphite, les sièges Advanced Comfort renforcent le confort d’assise au travers de 4 aspects du confort ; le confort visuel, le confort d’accueil, le confort postural et le confort dynamique :

Le confort visuel s’exprime au travers d’un matelassage unique, une confection typiquement Citroën qui donne visuellement immédiatement une impression de rembourrage douillet et agréable.

Le confort d’accueil est offert par la mousse d’accueil épaissie de 15 mm, immédiatement perceptible dès que l’on s’assoit à bord, à la façon d’un surmatelas.

Le confort postural se caractérise par le maintien renforcé des sièges au dessin large et généreux.

Le confort dynamique permet de voyager à bord longtemps et confortablement grâce à l’association d’une nappe haute densité au cœur du siège et d’une mousse épaissie et structurée.

HABITABILITÉ, MODULARITÉ ET LUMINOSITÉ DE RÉFÉRENCE SUR LE SEGMENT

Nouveau C3 Aircross conserve sa modularité, son habitabilité, et sa luminosité de référence, pour encore plus de bienêtre à bord et de polyvalence d’usage. Grâce à ses dimensions extérieures compactes de 4,16m lui offrant maniabilité et agilité, C3 Aircross apporte une proposition unique sur son segment avec un espace habitable sans équivalent.

Offrant une habitabilité exceptionnelle, avec notamment un espace aux jambes à l’arrière généreux et une garde au toit qui se démarquent sur le segment, Nouveau C3 Aircross dispose d’une modularité hors pair avec une banquette coulissante sur 150mm en 2 parties indépendantes, ainsi que la mise en tablette du siège passager avant pour une longueur de chargement de 2,40 m permettant de transporter en toute sérénité des objets particulièrement longs (meubles en kits, accessoires de sport, etc.). Son volume de coffre est extensible de 410 L à 520 L quand la banquette arrière est avancée, et modulable jusqu’à 1289 L lorsque la banquette arrière est rabattue.

C3 Aircross consolide aussi son côté fonctionnel grâce à une nouvelle console centrale plus soignée. Cette dernière intègre un grand rangement en arrière de console, accessible des passagers avant comme arrière. Tous les passagers pourront trouver des rangements à leur convenance : plumier face au passager avant, porte gobelets intégrés dans le dossier central rabattable de la banquette arrière, poches aumônières au dos des sièges avant, multiples zones de dépose en bas de la façade centrale.

DES TECHNOLOGIES POUR SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN ET VIVRE L’ÉVASION

Nouveau C3 Aircross offre toutes les technologies pour assurer encore plus de sérénité et sécurité au volant. Il dispose notamment d’un nouvel écran tactile plus grand de 9’’ pour davantage d’ergonomie, de lisibilité et de praticité d’usage. Un nouvel écran plus qualitatif qui permet notamment de mettre en avant la Citroën Connect Nav ou la fonction Mirror Screen compatible Android Auto et Apple CarPlay. Sont également proposés la recharge sans fil pour smartphone et le Citroën Connect Assist.

Nouveau C3 Aircross dispose de 4 technologies d’aides à la conduite intuitives qui facilitent la vie au quotidien afin de rendre chaque trajet plus facile et plus sûr. Des équipements qui simplifient le quotidien comme la caméra de recul Top Rear Vision qui permet de reconstituer sur l’écran tactile l’environnement arrière de la voiture.

Nouveau SUV C3 Aircross offre une gamme de motorisations Diesel efficientes et performantes: EAT6 1,5 BlueDHI 120ch et BVM5 HDi 92ch.