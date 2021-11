Mall du Carrousel : IMKAN MAROC signe des contrats de bail commercial avec six enseignes de franchise

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les enseignes concernées sont pour la plupart des franchises internationales :

Fitness Park, enseigne française de club de sport représentée par M.Jamal Touati et M. Marc Wainberg ;

Faces, chaîne de magasins de vente de parfums et de produits cosmétiques multimarques leader au Moyen-Orient représentée par M. Ali Kabbaj ;

Miniso, détaillant mondial de produits de style de vie représentée par M. Adil Belemlih;

King jouet, enseigne française de magasins de jouets représentée par M.Hamid Bouftas et M. Abdellah Bouftas ;

Basilico, enseigne italienne de restauration représentée par M. Anass Radi et M. Badr Eddine Begdouri ;

Le jazz bar by WESTON Life band et La Croisette, concepts français de restauration gastronomique représentés par M. Pierre-François Bernet ;

« Le Mall du Carrousel est la rencontre de l’innovation, de l’architecture et du commerce. En tant qu’acteur majeur dans l’immobilier de haut standing, IMKAN dispose d’une expertise unique dans le développement des espaces avec des prestations de très haute qualité en ligne avec les nouvelles exigences du marché», a déclaré Monsieur Fadel Al Ali, Président du conseil d’administration d’IMKAN WATERFRONT.

De son côté, Ahmad Aref, Directeur Général d’IMKAN Maroc a ajouté : « IMKAN MAROC se félicite du partenariat avec des enseignes aussi prestigieuses. Notre défi est de faire du Mall du Carrousel une destination incontournable à Rabat, par la diversité et la qualité des offres et services qui y seront proposés, la réputation des enseignes et le maintien du haut niveau de la qualité des installations et équipements. Nous sommes persuadés que notre partenariat sera solide, durable et fructueux ».

Comptant 120 unités, le Mall du Carrousel proposera une offre très diversifiée d’opérateurs, de concepts et d’activités répondant aux attentes de la clientèle. Il accueillera un mix inédit de franchises internationales et locales, entre autres, de nouvelles chaînes d’habillement, des enseignes de décoration, de restauration, d’animation, de services à la personne et de loisirs ludo-éducatifs.

Outre Carrefour, Ciné Atlas, qui ont confirmé leur implantation au sein du Mall, et les six contrats qui viennent d’être signés, plusieurs autres enseignes de renom ont manifesté leur intérêt pour la Mall du Carrousel.

La commercialisation du mall est assurée par AMS Africa, leader de la gestion d’actif immobilier en Europe et dans la région MENA. Avec plus de 60 ans de savoir-faire et une équipe de plus de 600 experts, le groupe gère un portefeuille combiné de plus de 130 projets.

Les travaux de construction du mall sont en cours et sont confiés à Bymaro, filiale de Bouygues Construction au Maroc