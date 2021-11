Les alliances territoriales, innover et construire ensemble 

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Pour mettre en exergue le rôle essentiel des territoires dans l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques de développement, l’Institut CDG, en partenariat avec la Direction Générale des Collectivités Territoriales du Ministère de l’Intérieur, a consacré le thème de son 15ème webinaire aux « alliances territoriales, innover et construire ensemble », pour susciter la réflexion sur les nouvelles modalités de coopération entre acteurs territoriaux (publics, privés, associatifs, citoyens…) et sur la manière de construire, dans un cadre renouvelé, des interdépendances génératrices de développement entre les collectivités territoriales, les entreprises et la société civile.

Ce sont là des enjeux, parmi d’autres, qui ont été discutés et mis en avant lors de ce webinaire qui a réuni, le mardi 26 octobre 2021 :

Ghita Lahlou, Directrice Générale de l’École Centrale Casablanca

Mohamed Sabri, Directeur Général du Centre Régional d’Investissement de la Région de l’Oriental

Mohssine Semmar, Membre du Directoire de MedZ

Charles-Benoît Heidsieck, Président-Fondateur du RAMEAU

Principaux enseignements ayant émergé des échanges entre les intervenants :

Un territoire est gouverné et influencé par une communauté d’acteurs qui supportent des défis communs et face auxquels sont déployées des actions, des politiques appropriées ainsi que la recherche de synergies possibles.

Ancrer les stratégies de développement repose ainsi sur la valorisation des articulations entre acteurs publics et privés et les grands leviers de développement, positionnant les territoires comme lieu d’expérimentation, à taille humaine, pour inventer des solutions nouvelles. Le territoire, par l’union des forces vives qui le portent, devient un véritable acteur agissant face aux fragilités et défis locaux et propose ses propres solutions.

« Les problématiques territoriales devraient avoir une réponse au niveau territorial. » Mohamed Sabri