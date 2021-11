Le rappeur BASHIM lance son nouveau tube «MyMassir@» à l’occasion du 46ème anniversaire de la Marche Verte

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette chanson, qui a été composée par BASHIM en commémoration de cet événement important qu’est la Marche Verte, représente un vibrant hommage aux femmes et aux hommes qui ont contribué à la réussite de cette marche historique, initiée par Feu Sa Majesté Hassan II.

Nassim Gharbaoui, alias BASHIM, est un jeune artiste Franco-Marocain. Cet auteur et compositeur autodidacte est né à Montbéliard le 4 juillet 2000; il vit actuellement en France. Passionné de musique et mélomane averti, BASHIM a pu exprimer, de nombreuses fois à travers ses nombreux projets musicaux, tout l’amour qu’il ressent pour son pays le Maroc.

BASHIM a débuté son parcours musical en France en Avril 2020 en tant qu’ingénieur de son, puis en tant qu’auteur-compositeur travaillant pour le compte de sa propre boîte, qui est basée à Perpignan et qui est dénommée «GBI Production». L’artiste a lancé son premier titre intitulé « VOILA » en juillet 2020, avant de monter un clip appelé « SIX » en mai 2021, en plus d’un Extended Play nommé « ENFIN » et qui regroupe quatre autres chansons à savoir : MY WORLD, WAY, OULALAH et RAVAGÉ.

Sponsor officiel du nouveau projet musical de BASHIM, l’agence d’intérim MAROC FORCE EMPLOI est classée 3ème sur le plan national et 1ère au niveau régional (Nord du Maroc). L’amour de la Patrie représente la devise par excellence de cette jeune entreprise marocaine. L’agence matérialise au quotidien son attachement à cette devise à travers le déploiement de nombreuses actions sociales, mais aussi par le biais de son puissant engagement en faveur de la promotion de l’emploi au Maroc. L’agence ne tarit également d’aucun effort pour promouvoir l’orientation des jeunes sur le marché d’emploi et leur accompagnement dans le développement de leurs compétences et carrières. MAROC FORCE EMPLOI vient également de lancer la première agence d’intérim virtuelle au Maroc. Il s’agit d’une application intitulée « myMFE » qui fait le lien entre entreprises et chercheurs d’emplois. Cette application constitue une première dans le secteur des services. Elle contribuera fortement à la promotion de l’emploi auprès des chercheurs d’opportunités professionnelles sur le marché du travail, en plus de proposer un accès fiable aux offres de recrutement disponibles.