Groupe Barid Al-Maghrib émet un timbre-poste commémoratif du 46ème anniversaire de la Marche Verte

Cette émission spéciale illustre la grande mosquée d’Es-Semara, la plus grande de nos provinces du sud, inaugurée en 2014. Elle vient ainsi enrichir la collection philatélique comptant plus d’une cinquantaine de timbres-poste dédiés à ce thème depuis 1975. Une collection qui met à l’honneur le patrimoine du sud et les grands projets du Sahara marocain.

A travers ce nouveau timbre-poste, Barid Al-Maghrib réitère son attachement indéfectible à l’intégrité territoriale du Royaume.

A souligner également qu’à partir de cette émission spéciale, le Groupe introduit la langue Amazighe au niveau des timbres-poste des émissions spéciales, qui comporteront désormais les textes « Royaume du Maroc » et « Postes » dans les langues arabe, amazighe et française.