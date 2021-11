Personnes inéligibles à la vaccination anti-Covid : voici comment obtenir votre pass vaccinal

Les personnes inéligibles à la vaccination pourront désormais disposer de leur certificat d’exemption. C’est ce qu’a annoncé ce jeudi 4 novembre le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le département de Khalid Aït Taleb invite les concernés à se rendre à la direction provinciale de la Santé selon leur lieu de résidence, et à fournir un certificat ou dossier médical prouvant leur inéligibilité au vaccin, en plus d’une copie de leur carte d’identité nationale (CIN) et de leur numéro de téléphone.

Après l’étude de leur dossier, ils seront invités par SMS via le numéro 1717 à télécharger le certificat d’exemption sur le site web www.liqahcorona.ma

Ce certificat d’exemption permettra à ses détenteurs de bénéficier des mêmes services que ceux autorisés par le pass vaccinal, précise le ministère.