Xander Pratt, un objet créatif non identifié au Maroc

Danseur, chorégraphe, musicien, photographe, créateur de mode, l’artiste ghanéen Xander Pratt a plus d’une corde à son art. Et le Maroc l’inspire tout particulièrement.

Hors du temps et de l’espace

Originaire du Ghana, Xander Pratt a voyagé et vécu dans une bonne dizaine de pays, sur tous les continents, avant de poser ses valises au Maroc il y a deux ans. Il nous dit d’ailleurs y être arrivé un peu par hasard, juste avant la pandémie. “J’étais venu chercher des ateliers de confection pour ma future ligne de vêtements. Je ne suis pas reparti.” Ce danseur de formation et de carrière ne cesse d’ajouter de nouvelles cordes à son arc : après la musique, la photographie et la mode, il devrait ainsi se lancer, très prochainement, dans la parfumerie. A travers ces disciplines, Xander exprime des sentiments, des messages très différents, qui enrichissent à chaque fois son travail.

Le point…