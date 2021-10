Xiaomi a présenté la dernière mouture de sa série Xiaomi T

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette nouvelle version, intitulée Cinemagic, présente plusieurs avantages.

Le plus notable est que les créateurs de contenu peuvent désormais disposer de leur téléphone pour produire des cinématiques en haute définition, grâce aux caméras 108 mégapixels associées à un système basé sur l’intelligence artificielle, qui permet à l’utilisateur de traiter des vidéos et des images à l’aide du processeur Qualcom Snapdragon 888 pour la version T Pro et du processeur Dimensity 1200 pour la version T.

Le téléphone a été adopté par des réalisateurs de renommée internationale qui ont exprimé leur enthousiasme pour les technologies présentes dans ce smartphone, proches des standards de réalisation des films cinématographiques. Ces témoignages ont été diffusés durant ce même événement online sur leur page officielle.

Dans le même temps, Xiaomi bat un record inédit au Maroc, puisqu’il a doté le 11T Pro d’un chargeur de 120 watts, qui n’a besoin que de 17 minutes pour charger entièrement le téléphone, le rendant ainsi très pratique.

Xiaomi Morocco a également annoncé le lancement d’une nouvelle mouture de la série 11 Lite avec le Xiaomi 11 lite 5G NE, la toute nouvelle version dotée de la technologie 5G, qui investira très prochainement le paysage numérique marocain.

Le téléphone se distingue par sa forme attrayante, ses couleurs distinctives et sa légèreté, en plus de ses trois caméras (principale de 64 mégapixels, 8 mégapixels pour le grand angle et un objectif macro de 5 mégapixels).

Enfin, Xiaomi a clôturé l’événement en présentant sa tablette Xiaomi Mi Pad 5, qui devrait rencontrer un franc succès en raison de ses excellentes fonctionnalités, telles que le très pratique stylet de chargement sans fil. Elle est également équipée d’un Écran LCD 10,95 pouces à 120 Hz par seconde, et une résolution 2K. Le tout est supporté par un processeur Snapdragon 860. Elle embarque également des puces de 5 et 7 nano, et une importante batterie double d’une capacité de 8520 mAh qui supporte une charge rapide d’environ 76 watts.