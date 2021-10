Les téléviseurs Sony BRAVIA XR™ sont officiellement devenus "Perfect for PlayStation®5"

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Les téléviseurs » Perfect for PlayStation 5 » seront équipés de deux nouvelles fonctionnalités exclusivement dédiées à l’utilisation de la PS5 : il s’agit de Auto HDR Tone Mapping et de Auto Genre Picture Mode. Ces deux fonctionnalités sont capables de prendre en charge des fréquences d’images pouvant aller jusqu’à 120 images par seconde, le tout pour une résolution 4K ultra-rapide, comme le spécifie la norme HDMI 2.1 réservée aux jeux vidéo compatibles. Mais ce n’est pas tout! Gâce à un décalage d’entrée de 6,0 ms sur les modèles Z9J, vous allez pouvoir profiter d’une fluidité et une réactivité extraordinaires.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Les téléviseurs BRAVIA XR de Sony proposent en outre des images au réalisme époustouflant, avec des couleurs éclatantes et un contraste saisissant. Ces atouts sont complétés par la présence d’une technologie unique de son à l’écran qui vous plonge au cœur même de l’action, et ce peu importe que vous soyez entrain de jouer à un jeu ou de regarder un film.

Les caractéristiques exclusives des téléviseurs Sony BRAVIA XR « Perfect for PlayStation®5

Une cartographie de tonalité HDR automatique

Grâce à la fonction Auto HDR Tone Mapping*, les paramètres HDR sont optimisés de manière instantanée lors de la configuration de votre PS5. La console reconnaît automatiquement les différents modèles de téléviseurs BRAVIA et sélectionne le meilleur réglage HDR pour chaque modèle. Les niveaux de mappage HDR sont optimisés en fonction des spécifications de votre écran BRAVIA: de cette manière, vous allez réussir à obtenir des détails époustouflants et une gestion parfaite des contrastes. Lorsque vous serez par exemple entrain de jouer à Gran Turismo, vous allez tout simplement être ébahis par la qualité des détails.

Les téléviseurs BRAVIA XR sont capables de détecter automatiquement lorsque vous jouez à un jeu ou lorsque vous visionnez des films ou des émissions TV. Grâce au mode Auto Genre Picture, votre téléviseur passe automatiquement en mode “Jeu” dès que vous connectez votre console, ce qui minimise le décalage d’entrée pour une réactivité améliorée. Le téléviseur change spontanément de mode lorsque vous vous mettez à regarder des films en streaming ou à partir d’un disque Ultra HD Blu-ray™ sur la PS5, optimisant ainsi à chaque fois le rendu de l’image.

Le mode Auto Genre Picture sera accessible après une mise à jour logicielle qui sera opérée avant fin janvier 2022. Cette mise à jour sera réalisée aussi bien sur la PS5 que sur les téléviseurs BRAVIA.

Une expérience encore plus aboutie grâce aux produits audio de Sony

Les téléviseurs BRAVIA XR de Sony sont parfaitement adaptés aux produits audio de Sony, à l’instar du Home Cinema HT-A9 ou des barres de son HT-A7000 et HT-A5000(10)*. Vous aurez la possibilité de connecter ces produits directement à votre PS5 et de profiter des fonctions Auto HDR Tone Mapping et Auto Genre Picture Mode qui sont exclusives disponibles sur les téléviseurs BRAVIA XR.