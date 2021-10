Equatorial Coca-Cola Bottling Company déménage son siège au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

En tant que partenaire embouteilleur de Coca-Cola dans 13 pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest, ECCBC touche plus de 100 millions de consommateurs par le biais de ses filiales, avec des opérations dans des territoires tels que le Maroc ou le Ghana.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Depuis ses premières activités en 1989, Equatorial Coca-Cola a consolidé sa position en tant qu’acteur incontournable des communautés locales, en leur fournissant les boissons préférées dans le monde et par des actions es et environnementales qui visent à répondre à leurs besoins. Cette année, ECCBC se rapproche encore plus de ces communautés en établissant son siège sur le continent africain.

Cette décision stratégique représente l’optimisme de l’entreprise pour l’avenir de l’Afrique, son engagement à jouer un rôle dans son développement et économique, et son désir d’être toujours plus proche de ses clients, de ses consommateurs et des parties prenantes. D’autre part, les excellentes connexions régionales de Casablanca rapproche l’équipe de direction au quotidien d’Equatorial.

« Chez ECCBC, nous sommes proches de nos communautés depuis plus de 30 ans. En établissant le siège de notre groupe au Maroc, nous nous rapprochons encore plus et nous réaffirmons notre engagement envers le continent. L’Afrique a un avenir prometteur et ECCBC sera présent en tant que force motrice, guidée par notre vision de devenir la meilleure entreprise de boissons dans chacun des pays où nous sommes présents et l’embouteilleur leader de Coca-Cola en Afrique » a indiqué M. Alfonso Bosch, PDG d’ECCBC.

« Nous cherchons toujours des occasions de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes et une grande partie de cela consiste à trouver des moyens d’axer encore plus notre entreprise sur le client. Grâce au développement de Casablanca, devenue une plaque tournante pour la région, ce déménagement permet à nos dirigeants de rester proches de nos clients et de réagir de manière dynamique à l’évolution de leurs besoins » a ajouté M. Farid Benchekroun, Directeur stratégique et commerciale du groupe ECCBC.