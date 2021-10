Emirates va recruter 6000 personnes sur les six prochains mois pour soutenir la reprise de ses activités

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Emirates a déjà rétabli 90% de son réseau et prévoit d’atteindre 70% de sa capacité pré-pandémie d’ici à la fin 2021. La première compagnie aérienne internationale au monde complète ses programmes de vols en augmentant ses fréquences afin de répondre à la forte demande. Elle déploie également son gros-porteur à deux étages, l’emblématique Airbus A380, sur les liaisons les plus prisées de son réseau ; d’ici novembre prochain, Emirates proposera plus de 165.000 sièges supplémentaires sur cet appareil.

« Emirates a toujours été au cœur de la croissance de Dubaï. Notre besoin de 6000 employés opérationnels supplémentaires témoigne du redressement économique à Dubaï ; fulgurant, porteur d’opportunités et d’impacts positifs dans d’autres secteurs, notamment la consommation, les voyages et le tourisme », a déclaré Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président et Directeur Général de la compagnie aérienne et du Groupe Emirates.

« Nous avons rétabli nos opérations avec prudence, en concordance avec la réouverture des frontières et l’assouplissement des protocoles de voyage. Les signaux positifs de la reprise économique ainsi que la croissance continue de la demande nous donnent bon espoir de retrouver le rythme que nous connaissions avant la pandémie, à partir de la mi-2022 ».

En septembre dernier, Emirates avait lancé une campagne mondiale visant à embaucher 3000 membres d’équipage de cabine et 500 agents de services aéroportuaires pour son hub de Dubaï. Alors que la demande de voyages augmente plus rapidement que prévu, Emirates a un besoin de recruter 700 employés supplémentaires au sol, à Dubaï et sur l’ensemble de son réseau.

Par ailleurs, Emirates offre des opportunités de carrière prometteuses à 600 pilotes qualifiés, désireux de rejoindre l’équipe des opérations aériennes basée à Dubaï. Pour en savoir plus sur les postes et exigences, les candidats peuvent consulter https://www.emiratesgroupcareers.com.

Dans le cadre de cette campagne de recrutement, Emirates vise également à renforcer son équipe d’ingénieurs, en embauchant 1200 techniciens qualifiés, dont des ingénieurs aéronautiques et du personnel de soutien technique, qui seront basés à Dubaï et sur des sites périphériques. Emirates est le plus grand opérateur au monde d’avions Boeing 777 et A380. Sa flotte comprend actuellement 263 gros-porteurs et la compagnie aérienne a un certain nombre de nouveaux avions en commande pour répondre à la demande future, notamment des Airbus A350s, des Boeing 787-9s et des Boeing 777-X.

Tous les Boeing 777 d’Emirates sont en activité et desservent plus de 120 destinations, dans le cadre de vols passagers et cargo. La compagnie aérienne opère également l’Airbus A380 vers 18 villes, et cette cadence sera bientôt augmentée de plus de 65% pour atteindre 27 destinations à la fin du mois de novembre. D’ici décembre, les deux derniers A380 seront livrés pour compléter la flotte d’Emirates, et une cinquantaine de ses superjumbos seront de nouveau en activité.

Dubaï continue d’attirer des visiteurs du monde entier avec sa culture accueillante, son environnement hors taxes et ses excellentes infrastructures pour la vie, le travail et les loisirs, puisqu’elle accueille plus de 200 nationalités.

La réponse rapide de Dubaï au défi de la pandémie de COVID-19 a été parmi les plus efficaces au monde, et elle a réussi à atteindre ses objectifs grâce à la vision et à la sagesse d’un leadership avisé et de partenariats publics et privés efficaces Le déploiement rapide de la campagne de vaccination aux Émirats Arabes Unis et les protocoles clairs ont permis à Dubaï de rouvrir rapidement et en toute sécurité au tourisme international et aux activités commerciales depuis juillet 2020. Actuellement, plus de 86 % de la population du pays est entièrement vaccinée, tandis que plus de 96 % ont reçu au moins une dose. Le pays se positionne ainsi au premier rang mondialement en termes de nombre de doses attribuées pour 100 personnes.