Premiers téléviseurs à intelligence cognitive au monde - Les téléviseurs Sony BRAVIA XR sont désormais disponibles au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Équipés du très innovant processeur cognitif XR, les téléviseurs BRAVIA utilisent une toute nouvelle méthode de traitement qui va au-delà de l’intelligence artificielle conventionnelle et qui est conçue pour reproduire la manière avec laquelle les humains voient et entendent. Le nouveau processeur, qui est alimenté d’une intelligence cognitive, est capable d’identifier le point focal qui se trouve sur chaque image.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Le processeur cognitif XR est également capable d’analyser la position du signal sonore et de l’harmoniser, de manière extrêmement précise, avec les images qui défilent sur l’écran. Il est également capable de convertir tout signal audio en son surround 3D, offrant ainsi un paysage sonore incroyablement immersif. Le processeur apprend, analyse et traite des quantités de données sans précédent, optimisant ainsi intelligemment chaque pixel, chaque image et chaque scène.

S’exprimant à ce sujet, Mr. Takakiyo Fujito, Directeur Général Sony Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : « Nous sommes fiers de lancer au Maroc, mais aussi dans toute la région, ces nouveaux téléviseurs qui intègrent l’incroyable processeur cognitif XR capable d’imiter le cerveau humain. Etant donné le contexte sanitaire actuel qui nous incite à passer beaucoup plus de temps à la maison, nous comptons désormais davantage sur la télévision pour nous aider à nous divertir. C’est à cette fin que Sony innove, une fois encore, en mettant en avant son processeur cognitif XR qui est capable de détecter et d’analyser intelligemment chaque objet de l’image, permettant ainsi d’obtenir des détails et des contrastes exceptionnels pour un rendu encore plus réaliste. C’est une expérience télévisuelle tout simplement révolutionnaire que nous allons offrir à nos clients ».