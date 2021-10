M AVENUE : les ouvertures se succèdent !

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Découvrez les coulisses de M Avenue

Jusqu’au 20 octobre 2021, les visiteurs de M Avenue pouvaient visiter les coulisses de M Avenue et profiter du programme d’animations en téléchargeant leur « M Pass » sur www.mpass.ma.

À partir de cette date, l’avenue est en accès libre. Les visiteurs pourront alors profiter des coulisses du nouveau spot lifestyle de Marrakech qui s’étend sur un terrain de 5 hectares avec près de 100 000 mètres carrés de surfaces couvertes.

Toutes les bonnes choses prennent du temps. C’est ainsi à M Avenue qui voit ouvrir petit à petit les portes de ses différentes composantes en vue d’offrir à ses visiteurs une expérience enrichissante et unique à tous les niveaux.

Meydene : un espace dédié à la culture qui se compose d’un espace d’exposition permanent, une expérience immersive à 360°, un théâtre de 400 places, ainsi qu’un rooftop invitant ses convives à (re)découvrir l’art culinaire authentique marocain.

M’Art Studio : l’établissement pluridisciplinaire qui encourage l’épanouissement artistique de chacun à travers ses multiples activités destinées aux enfants à partir de 4 ans mais aussi aux adultes de tout âge.M Tech : l’école du management digital qui a pour mission de former les talents de demain à gérer des entreprises de plus en plus digitales. M Tech propose pour cela une offre variée dans l’enseignement autour de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

M Clinic : le centre de soins esthétiques médicalisés prodigués par des praticiens et spécialistes internationalement reconnus. M Clinic offrira également des traitements et soins favorisant la relaxation, le rajeunissement et le bien-être.

M Business : le centre d’affaires moderne à la pointe de la technologie qui offrira des espaces bureaux flexibles, modulaires avec des équipements et des infrastructures IT de dernière génération.

Le Résidentiel qui regroupera les marques Four Seasons Private Residences et M Résidences qui offriront des solutions d’hébergements au sein desquelles les résidents pourront bénéficier de services hôteliers de luxe et d’un large éventail d’installations exclusives.

Pestana CR7 Lifestyle Hotel : l’opérateur hôtelier portugais ouvrira sa 5ème enseigne au sein de M Avenue à Marrakech. L’hôtel lifestyle dont l’ambassadeur n’est autre que Cristiano Ronaldo disposera de 174 clés, 2 restaurants, dont le luxueux lounge Privilege en roof-top, un centre d’affaires, un spa avec une salle de fitness et une piscine.

Il est à noter qu’à ce jour Pestana Group, la Chaîne Hôtelière opératrice de l’hôtel n’a pas encore fixé de date quant à l’inauguration de l’hôtel Pestana CR7 de Marrakech et que celle-ci dépendra de l’évolution de la situation sanitaire.