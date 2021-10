Programme gouvernemental : objectifs ambitieux, moyens modestes

Adopté le 13 octobre au parlement, le programme pour la période 2021-2026 s’articule autour de dix engagements à forte teneur sociale. Il s’agit entre autres de créer au moins un million de postes d’emploi nets au cours des cinq prochaines années, augmenter le taux d’activité des femmes à plus de 30%, au lieu de 20% actuellement, ou encore réduire les disparités sociales et territoriales à moins de 39%, au lieu de 46,4% selon l’indice de Gini (mesure statistique permettant de rendre compte de la répartition d’une variable au sein d’une population). Mais si la feuille de route se veut ambitieuse, elle ne se donne pas les moyens de ses ambitions, et reste vague sur la manière…

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail