Sofitel vous embarque, jusqu’au 31 octobre, sur la route du savoir-faire viticole marocain

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette année et pour la première fois, les adresses Sofitel Maroc rendent hommage au vin et au patrimoine culinaire du royaume avec un nouvel itinéraire » Route des Vins « . Dégustation, accords-mets-vins, brunch autour de la thématique du raisin, vinothérapie… un programme dense et varié est proposé.

C’est devenu une tradition chez Sofitel. Depuis 2014, la marque emblématique ambassadrice de l’art de vivre à la française du groupe Accor, célèbre le vin à travers les « Sofitel Wine Days », évènement majeur magnifiant son savoir-faire en matière d’œnologie et d’œnotourisme. Du 1er au 31 octobre, avis donc aux amateurs et passionnés !

Un nouvel itinéraire pour découvrir le Maroc avec « La Route des vins »

Pour faire écho au programme ALLFBLADNA du groupe Accor, qui a pour ambition de faire rayonner le meilleur du Maroc, cette année et pour la première fois, les adresses Sofitel célèbrent les terroirs et le savoir-faire viticole du Royaume. Cet hommage n’est pas anodin. Le Maroc a une longue tradition en matière de vignobles. Les premiers crus furent élaborés vers le VIe siècle av. J.-C., lors des installations des comptoirs phéniciens et grecs. De Berkane à Essaouira en passant par Meknès, Rommani et Casablanca, le pays abrite aujourd’hui douze domaines, couvrant plus de 6000 ha et produisant des cuvées haute couture, qui lui redonnent toutes ses lettres de noblesse en matière de viti-viniculture. On y compte même trois AOC (Appellation d’origine contrôlée) et quatorze AOG (Appellation d’origine garantie), toutes placées sous le signe du soleil. De quoi attiser la curiosité des épicuriens pour partir au cœur des régions viticoles, à la rencontre du vin bien sûr, des viticulteurs, du vignoble, mais également de la gastronomie, du patrimoine culturel et des autres atouts touristiques régionaux. L’occasion d’approfondir sa culture œnologique à travers des dégustations qui leur feront découvrir des saveurs inédites et des robes parfois méconnues.

Une carte de cocktails en édition limitée

L’art de la mixologie se réinvente dans les adresses Sofitel au Maroc sous les mains expertes de Youness Assouani. Chef barman du Sofitel Rabat Jardin des Roses, plusieurs fois récompensés dans des bars challenges nationaux et internationaux, Youness a mis son expertise au profit de la collection d’adresses en complétant la carte des bars et restaurants avec une déclinaison de six cocktails en édition limitée. Accords gourmands, jeux de textures et de saveurs, sa générosité et son talent se découvrent dans le verre.

Un programme riche et varié autour du raisin

Les adresses Sofitel au Maroc proposent un programme riche et varié autour du raisin, inspiré par la culture locale. De Tamuda Bay à Essaouira, du rouge au rosé en passant par le blanc et le gris, le palais des plus curieux se feront plaisir sous les notes des différents arômes des gammes de cépages proposées par les vignobles.

Outre les deux rendez-vous incontournables des Sofitel que sont la pause Tea Time et l’Apero Chic, deux occasion de savourer « The French Way» avec authenticité et gourmandise, les clients pourront profiter d’autres expériences.

Au Sofitel Rabat Jardin des Roses, ils peuvent se retrouver, tous les dimanches, autour d’un Brunch thématique « Grape Brunch » à 350 DH par personne et à moitié prix pour les enfants. Cet établissement R’bati, propose également des séances de vinothérapie, à savoir gommage et massage aux pépins de raisins.

Au Sofitel Marrakech, les clients peuvent également profiter d’un soin à base de raisins en plus d’une escapade exclusive sur réservation dans la cave de l’hôtel, tous les jours de 16h à 17h.

Le Sofitel Casablanca Tour Blanche, quant à lui, propose son rendez-vous

«Wine Flight » tous les jours à partir de 12h. Le restaurant Brasserie La tour leur ouvre ses portes pour une dégustation de trois vins (rouge et/ou blanc au choix) en compagnie de son responsable Yassine GHANAM, qui leur fournira des explications et conseils avisés.

Jusqu’au 31 octobre, Sofitel offre à tous les épicuriens de passage dans l’hôtel ou des locaux de la ville, le privilège de vivre des moments intenses et chargés d’émotion, durant lesquels les notions de voyage, convivialité, partage et complicité retrouvent tout leur sens.