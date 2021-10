MLI : Un institut de leadership dédié aux leaders émergents, aux entreprises et aux institutions gouvernementales est créé au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Mohamed Alami Berrada et Asmae El Hajji, ont associé leur expertise pour lancer un institut qui a pour vocation de former les nouvelles générations de leaders, aussi bien dans le secteur privé que public.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informés Recevez l'essentiel de l'actualité du jour par e-mail

Pour accompagner les leaders, qui sont ou seront au front, dans les organisations, pour conduire le changement, M.L.I se fixe comme objectif de les équiper de pratiques leur permettant d’initier des dynamiques de leadership, leur permettant d’avoir plus d’impact et de résultats.

M.L.I propose 3 programmes différents pour répondre aux besoins de 3 audiences spécifiques : le premier, pour les jeunes leaders émergents, notamment des universités et des établissements de formation supérieure, le second proposé aux dirigeants et collaborateurs des entreprises privées est adapté à leurs problématiques. Enfin, le troisième programme, inédit jusque-là au Maroc, vise les acteurs des organisations publiques et gouvernementales.

Les contenus de M.L.I, inspirés des meilleures pratiques de leadership dans le monde, et adaptés à chaque organisation et à ses challenges propres, visent à équiper les leaders de tous âges, de pratiques et de savoir-être leur permettant :

de libérer l’énergie des équipes et de de créer des synergies entre les différentes parties prenantes,

de dépasser les conflits entre les factions qui défendent des intérêts particuliers

de créer dans un environnement créatif et inspirant qui questionne les croyances et les pratiques limitantes

de lever les obstacles qui freinent la création de valeur

Une trentaine de leadership speakers seront associés au M.L.I Network pour les ‘Inspirational Talks’, ainsi que des Masterclass.

M.L.I déploiera ses programmes de leadership tout au long de l’année, au profit des entreprises privées, des institutions gouvernementales (départements ministériels, agences publiques, conseils supérieurs…), ainsi que des organisations internationales.