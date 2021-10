Fairmont La Marina Rabat-Salé : Eagle Hills et Accor annoncent une livraison pour fin Décembre 2021

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Fairmont La Marina Rabat-Salé est un lieu unique à l’architecture moderne et aux lignes épurées parfaitement intégrée dans son environnement. Le projet vient compléter la vision stratégique de Eagle Hills pour la Marina Rabat-Salé comme un ensemble homogène au service du développement économique et social inclusif de la ville de Salé et du rayonnement touristique de toute la région.

Fairmont La Marina Rabat-Salé comprend un hôtel 5 étoiles luxe de 186 chambres et suites élégantes ainsi qu’un ensemble résidentiel d’exception avec 88 résidences de luxe signées Fairmont, comprenant une, deux ou trois chambres, livrées entièrement meublées dans le plus pur respect des normes de la marque, le tout sur une superficie totale de plus de 44.000 mètres carrés.

Fairmont La Marina Rabat-Salé offre à ses futurs résidents l’opportunité de vivre chez eux tout en bénéficiant des avantages d’un service 5 étoiles, d’aménagements exclusifs et d’un savoir-faire unique. Avec 13 boutiques de luxe, des expériences culinaires raffinées, un espace de bien-être et de remise en forme, une terrasse panoramique avec vue unique sur les Oudayas offrant un Sunset lounge, une infinity pool et un restaurant-lounge… les propriétaires d’une résidence Fairmont tomberont sous le charme d’un accueil d’exception et profiteront d’une palette de services disponibles sur demande. Grâce à l’expérience Fairmont, les hôtes découvriront la destination comme jamais auparavant : en voyageant dans le temps et en contemplant la richesse d’une ville aux multiples influences, pour une expérience hors du commun.

En outre, les propriétaires se verront offrir le bénéfice exclusif d’accéder aux niveaux Elite du programme « ALL – Accor Live Limitless ». Un programme de fidélité qui leur octroie une reconnaissance VIP et des tarifs spéciaux dans un portfolio global de plus de 5100 hôtels dont 500 adresses de prestige comprenant les établissements hôteliers les plus emblématiques du monde, à l’image du Plaza à New York, du Savoy à Londres et du Fairmont St Andrews, haut-lieu du golf en Écosse et le Raffles de Singapour.

De plus, pour encore plus de tranquillité, les propriétaires qui ne résident pas de façon permanente pourront adhérer au programme optionnel de location géré par Fairmont.

Plus que de simples appartements de luxe, les Résidences Fairmont La Marina Rabat-Salé incarnent l’émergence d’un nouvel art de vivre.