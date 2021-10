Avis aux Gamers: Lenovo lance le PC Lenovo Legion 5 au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Équipé avec des puissants processeurs AMD Ryzen 4000 ou Intel, le PC Legion 5 de Lenovo propose le meilleur des deux mondes en mettant à votre disposition un appareil élégant et raffiné qui vous donne accès à une immersion ultime à chaque fois que vous jouez.

L’époque où les PC étaient encombrants et bruyants est désormais révolue. Le Legion 5 possède un design minimaliste; il est en outre doté d’une charnière réfléchissant une lumière caméléon et d’un châssis noir à la fois sobre et discret. Extrêmement pratique à utiliser, il est recouvert de matériel polymère anti-taches qui lui permet de conserver, à tout instant, un aspect optimal. Son élégant boîtier Phantom Black est parfait pour tous ceux qui sont à la recherche d’un appareil qui convient à la fois à leurs activités de gamer et à leur quotidien au bureau ou à l’université.

Quand minimalisme rime avec puissance

Tous les passionnés du gaming le savent: pouvoir disposer d’un PC qui possède plusieurs cœurs est gage de puissance et de performances. La série AMD Ryzen 4000 vous permet de bénéficier, à partir d’un ordinateur portable ultrafin, de performances inédites, en plus d’une précision et d’une réactivité redoutables. Le Legion 5 est équipé du processeur mobile AMD Ryzen 7 4800H qui est idéal pour le multitâches, pour la gestion de charges de travail importantes, ou encore pour les jeux extrêmement gourmands en énergie.

Le Legion 5 est également un PC de jeu qui est certifié GeForce RTX. Grâce à son architecture GPU NVIDIA Turing et à son impressionnante plate-forme RTX, le Legion 5 garantit non seulement des performances incroyables, mais aussi de nombreux avantages tels que le ray tracing en temps réel et une capacité à délivrer des graphismes époustouflants grâce à l’IA.

Lenovo mène régulièrement des recherches auprès des gamers afin de mieux identifier leurs attentes. La marque ne cesse de travailler pour fournir de meilleurs systèmes de refroidissement thermique, des écrans encore plus immersifs, une réactivité améliorée du clavier et une puissance encore plus accrue. Pour réussir à répondre à tous ces besoins, le Legion 5 utilise le système Legion Coldfront 2.0.

Un dispositif à l’épreuve de la chaleur

Lenovo permet de refroidir et de dissiper la chaleur via un mécanisme thermique à double canal. Pour ce faire, pas moins de 67 pales de ventilation recouvertes de polymère à cristaux liquides en plus de caloducs en cuivre dédiés, qui exécutent avec une étonnante efficacité, tout le laborieux travail de refroidissement des composants!

Mieux encore, le Legion 5 est doté de la fonction Q Control 3.0, qui vous permet de sélectionner manuellement les modes thermiques qui conviennent le plus à votre style de jeu (Quiet, Balance ou Performance).

Lorsque vous prenez part à une compétition d’eSports, pouvoir accéder à un affichage de grande qualité et à un son immersif sont des atouts de taille. Le Legion 5 dispose ainsi d’un écran IPS FHD à l’affichage ultra net et aux taux de rafraîchissement extrêmement rapides, pouvant aller jusqu’à 240 Hz avec des temps de réponse de seulement 3 ms. L’expérience de gaming devient encore plus complète grâce au système Dolby Vision (jusqu’à 100 % sRGB), qui peut être associé soit aux hauts-parleurs Harman Kardon de 2W, soit aux écouteurs Dolby Atmos qui délivrent un son tridimensionnel.

Et ce n’est pas tout! Lenovo Legion est également équipé d’un clavier TrueStrike anti-ghosting à 100 % et de commutateurs à atterrissage en douceur pour des frappes plus puissantes à force égale. Le clavier bénéficie en outre de la présence de touches multimédias dédiées, d’un pavé numérique, de touches fléchées encore plus grandes et d’un trackpad monobloc (en blanc ou avec variante de rétroéclairage RVB 4 zones en option).

Et pour que les joueurs ne soient pas tout le temps obligés d’interrompre leur session de gaming, le Legion 5 se dote d’une batterie à haute autonomie et d’un adaptateur d’alimentation ultra-fin pour une meilleure portabilité. De plus, et grâce à la technologie Lenovo Rapid Charge Pro intégrée, vous aurez la possibilité de recharger votre Legion 5 de 0 à 50 % en moins de 30 minutes. Le mode hybride peut également être utilisé pour désactiver la carte graphique dédiée lorsque celle-ci n’est pas utilisée, ce qui permet de réduire le CPU.

Le Legion 5 avec processeurs AMD Ryzen 7 est disponible à partir de 17.999 DH ou avec un processeur Intel® Core™ à partir de 19.999 DH chez tous les revendeurs Lenovo au Maroc.