Pandora Papers : comment le Maroc lutte-t-il contre l’évasion fiscale ?

La boîte de Pandore paraît sans fond, et la réalité semble avoir dépassé l’allégorie mythologique. Cinq ans après les Panama Papers, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) livre une vaste enquête qui brise le secret des montages financiers via des sociétés-écran : les Pandora Papers. Pas moins de 35 chefs d’État et 130 milliardaires y ont eu recours pour échapper aux impôts, acquérir un bien ou blanchir de l’argent. Pendant deux ans, l’ICIJ a coordonné cette vaste enquête en collaboration avec 600 journalistes de 150 médias, dans 117 pays à travers le monde. Grâce à une source anonyme, ce conglomérat médiatique a épluché 11,9 millions d’archives confidentielles en provenance de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore dans des paradis fiscaux. Les conclusions de cette…

